/670843/النائبة-مى-كرم-جبر-فى-حوار-مفتوح-لـ-تحيا-مصر-مساء-اليوم

تحل النائبة والكاتبة الصحفية مى كرم جبر، عضو مجلس النواب،ضيفًا مساء اليوم الخميس، فى حوار مفتوح لموقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، فى ضوء اللقاءات البرلمانية التى يعقدها الموقع برموز العمل البرلمانى والسياسى، من مجلسى النواب والشيوخ.

دوت الخليج ويدور اللقاء الذى يديره الزميل محمود فايد، حول أول عام برلمانى نيابى ميلادى لمجلس النواب، والأسباب التى جعلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رئة البرلمان خلال الفترة الأخيرة،والتحركات والأنشطة البرلمانية لها فى ملفات المرأة والشباب والطفل، ورفضها الإنضمام لأى من الأحزاب السياسية وقراراها الأخير بالإنضمام لتنسيقية شبا الأحزاب والسياسيين بالإضافة إلى بداية عملها السياسى والأهلى، ورفضها الإبتعاد عن عالم الصحافة رغم فوزها بعضوية مجلس النواب. النائبة مى كرم جبر فى حوار مفتوح لـ دوت الخليج مساء اليوم اللقاء يتطرق أيضا لنشأتها الصحفية، وتكوين هويتها المدافعة دائما عن الدولة المصرية ومبررات إلتحاقها بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بجانب علاقتها بوالدها الكاتب الكبير كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحبها الشديد للكاتب الصحفى والإعلامى الكبير مفيد فوزى ورسالتها من البوصلة التى تواصل كتابتها فى صحيفة روزاليوسف العريقة.

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