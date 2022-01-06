/670844/إيرادات-فيلم-الكاهن-تصل-إلى-2-مليون-جنيه-منذ-عرضه-بالبسينمات

وصلت إيرادات فيلم " الكاهن" إلى 2 مليون منذ عرضه بالسينمات، وطرحه رسميًا يوم 30 ديسمبر من العام الماضي

دوت الخليج

نال فيلم الكاهن العديد من الحملات الاعلانية التى تسالت عن طبيعة العمل، واختلفت الاراء طبيعة عمل الفيلم من رعب وغيروا من تعليقات من جانب الجمهور حول السوشيال ميديا.

أحداث فيلم الكاهن

وتدور أحداث الفيلم، حول حرب المعلومات وصراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي، حيث يسعى صحفيان بمعاونة أحد المحامين المتعاونين مع تلك المنظمات، لكشف المخطط، في إطار من التشويق والغموض.

والعمل يتولى بطولته كل من حسين فهمى، وجمال سليمان، محمود حميدة، درة، وفتحى عبد الوهاب، والفنان أحمد فؤاد سليم، حنان سليمان، فاطمة كمال، إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.

عثمان ابو لبن يوضح قصة الكاهن

كشف المخرج عثمان أبو لبن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، الهدف الأساسي من قصة فيلم "الكاهن" الذي يخوض بطولته الفنان إياد نصار بجانب درة، والسبب في اختياره لهذا العمل.

قصة العمل وهدفه فقال: "مفتاح الفيلم إن مفيش جهاز تليفون في العالم أمن، فهو بيعرفك مين اللي بيملك المعلومات دي وبيخزنها ويوجها فين، وبيعرفك ازاي الشخص اللي بيملك المعلومات يقدر يتحكم فيك".