/670845/كارتيرون-يحذر-لاعبي-الزمالك-بفرض-غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

تدريبات الزمالك

وخاض لاعبو الزمالك مران اليوم تحت قايدة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بعد العودة من فترة الراحة الذي حصلوا عليها.

وتألق الرباعي أيمن حفني ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني بالإضافة للحارس محمد عواد، خلال المران الذي أنطلق منذ قليل، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في نادي الزمالك.

وغاب عن التدريب لاعبي الفريق الدوليين الذين انضموا لمنتخب مصر، والمنتخب التونسي، للعب كاس أمم أفيقيا المقامه في الكاميرون.

هاني شاكر: عودة مرتضى منصور تمثل الاستقرار للزمالك.. ورسالة قوية لبن شرقي

تحدث الفنان هاني شاكر، حول عودة مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك بعد حصوله على حكم بذلك.

وقال هاني شاكر في تصريحات صحفية بأن عودة مرتضى منصور ومجلسة لنادي الزمالك تمثل قوة واستقرار للقلعة البيضاء، بسبب خبرته الكبيرة وإدارته في تلك المنصب، وأنه واثق من تصيحيح المسار تحت قيادته وخروجه بالزمالك لبر الامان.

وأشار إلى أن الزمالك كان يعاني خلال الفترة الماضية من عدم الاستقرار، وأن مع رجوع المجلس المنتخب تم توفير بعض الاستقرار وهو ما يسعوا لتوفيره بالوقت الحالي.

وطالب هاني شاكر، أشرف بن شرقي بأن لا يرحل عن الزمالك مهما كانت الاغرائات، لأنه لن يجد الشعبية والدفئ الجماهيري الذي يتمتع به الأن، كما نصح مصطفى فتحي بأن يتعلم من تكرار اخطاء الأخرين الذين رحلوا عن الزمالك، ويراجع نفسه.