النائب أحمد دياب: منتدى شباب العالم مصدر فخر لشباب مصر

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صرح النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بدوره على عودة انعقاد النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي من المقرر إقامتها في شرم شيخ، من 10 إلى 13 يناير الجارى، معبرا عن سعادته بهذا المؤتمر العالمي الذي يضم كافة الشباب من مختلف نواحي العالم، بهدف تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من الدولة المصرية إلى العالم.

وتابع النائب أحمد دياب خلال بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن هذه النسخة تعد تحدي كبير وتختلف عن سابقيها وذلك بسبب توقفه عامين بسبب جائحة فيروس كورونا ، منوها إلى الاستعداد الكامل لإخراج هذه النسخة في أبهى صورها للعالم أجمع.

أحمد دياب: منتدى شباب العالم مصدر فخر لشباب مصر

وأكمل وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن عودة تنظيم هذا المنتدى يؤكد قوة الدولة المصرية وخبرتها في تنظيم الفعاليات الهامة والعالمية، على الرغم من جائحة كورونا، منوها ان هذا المنتدى يعد مصدر فخر لشباب مصر نظرا لكونه منصة فعالة يقوموا بطرح أفكارهم وتصوراتهم بها.

أحمد دياب: منتدى شباب العالم سيلقي الضوء على كافة القضايا التي يشهدها العالم

وأشار النائب أحمد دياب إلى ان هذا المنتدى يساهم في إتاحة الفرصة للشباب من مختلف الدول، من أجل التواصل مع بعضهم البعض، كما انه سيلقي الضوء على كافة القضايا التي يشهدها العالم، مع البحث في ايجاد حلول لها.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل أجندة النسخة الرابعة

وقبل انطلاق المنتدى، تعقد عدد من الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة. بالإضافة إلى، تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة. فضلًا عن، استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

ويعقد منتدى شباب العالم، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.