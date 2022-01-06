بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.. نشر فرق تطعيم لقاحات كورونا بالكنائس

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إطلاق فرق طبية لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالكنائس والميادين العامة، بعدد من محافظات الجمهورية، ضمن حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وللحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدى للجائحة.





وأوضح الوزير أنه تم نشر تلك الفرق بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية"، وذلك بمتوسط ثلاث فرق طبية بكل محافظة تشمل "طبيب وممرض ومدخل بيانات" حيث تقوم تلك الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم وتستمر فى عملها على مدار 3 أيام بداية من اليوم الخميس حتى يوم السبت القادم.





ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم نشر فرق التواصل المجتمعى التابعة للوزارة أيضا، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات فى الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية والميادين، فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إطلاق 40 عيادة متنقلة فى مختلف التخصصات الطبية، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، حيث تقوم بتقديم خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة من قياس الضغط والسكر وتقديم كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية.

ودعا "عبدالغفار" المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، للحفاظ على الصحة العامة ومكتسبات الدولة فى التصدى لجائحة كورونا، كما ناشد بأهمية التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا.