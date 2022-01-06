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وأوضح الوزير أنه تم نشر تلك الفرق بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية"، وذلك بمتوسط ثلاث فرق طبية بكل محافظة تشمل "طبيب وممرض ومدخل بيانات" حيث تقوم تلك الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم وتستمر فى عملها على مدار 3 أيام بداية من اليوم الخميس حتى يوم السبت القادم.
ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم نشر فرق التواصل المجتمعى التابعة للوزارة أيضا، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات فى الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية والميادين، فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إطلاق 40 عيادة متنقلة فى مختلف التخصصات الطبية، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، حيث تقوم بتقديم خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة من قياس الضغط والسكر وتقديم كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية.
ودعا "عبدالغفار" المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، للحفاظ على الصحة العامة ومكتسبات الدولة فى التصدى لجائحة كورونا، كما ناشد بأهمية التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.. نشر فرق تطعيم لقاحات كورونا بالكنائس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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