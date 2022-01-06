إجراء 17 عملية قسطرة قلبية فى يوم واحد بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء 17 عملية قسطرة قلبية خلال يوم واحد فقط بمستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبى بقسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى فى القيام بإجراء 17 عملية قسطرة قلبية، منها 10 حالات قسطرة لعلاج "انسداد مزمن بالشرايين التاجية" باستخدام أحدث التقنيات العلاجية CTO، إضافة إلى أنه لأول مرة بالمستشفى تم استخدام تقنية Distal radial approach snuff box عند القيام بقسطرة الانسداد التام المزمن وذلك عن طريق إدخال القسطرة من خلال الشريان الكعبرى بكف اليد بدلًا من إدخالها عن طريق الفخذ.

وأضافت أنه تم إجراء العمليات بنجاح تحت إشراف الفريق الطبى المتميز الذى يضم " الدكتور هانى عوض الله، أستاذ القلب والقسطرة القلبية بجامعة عين شمس، والدكتور حسين كُراع، استشارى ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى، واستشارى القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى ، والدكتور عصام بسطاوى، والدكتور بدوى إمبابى، وأخصائيى القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى، والدكتور محمد عبدالغفار، والدكتورة رشا الحداد، والدكتور مينا نبيل، والدكتور أحمد طلعت"، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض وأخصائى وفنى الأشعة بالمستشفى.

ولفتت إلى أنه رغم تجاوز تكلفة إجراء مثل هذه العمليات المائة ألف جنيه للعملية الواحدة، إلا أنه تم إجراؤها بتكلفة قيمتها 300 جنيه للعملية الواحدة كنسبة مساهمة فى العملية يسددها المريض تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد، تلك المظلة التأمينية التى تضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات الهيئة فى محافظة الأقصر أولى محافظات الصعيد بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن مستشفى طيبة التخصصى تقدم خدمات طبية وعلاجية بأكثر من 20 تخصصًا طبيًا للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة،

كما استحدثت العديد من الخدمات الطبية والتى لأول مرة يتم إجراؤها داخل نطاق محافظة الأقصر باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

أهمها جراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية بتقنيات CTO , IVUS، عمليات الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB , EVAR، إضافة إلى القسطرة الطرفية التداخلية وتوسيع الشرايين الطرفية بالبالون مع تركيب الدعامات، وعلاج إصابات الملاعب ومناظير العظام، وجراحات المفاصل الصناعية، ومناظير الجهاز الهضمى، والأشعة التداخلية، وجراحات الوجه والفكين والتجميل.

وتابع: "أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى طيبة التخصصى، 154 سرير داخلى، 6 غرف عمليات، 8 أسرة تحضير، 10 أسرة إفاقة، 27 اسرة رعاية، 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوى، 22 أجهزة تنفس صناعى، وتضم عدد من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى مختلف التخصصات الطبية".