سفيرة مصر بنيوزيلندا تشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة دينا الصيحى، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، فى قداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير الجارى والذى أقيم بالكنيسة القبطية بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، حيث نقلت برقية التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية المصرية فى نيوزيلندا من الأقباط.





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