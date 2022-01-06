الصحة: 40 عيادة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إطلاق فرق طبية لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا في الكنائس والميادين العامة، بعدد من محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك ضمن حملة معًا نطمئن.. سجل الآن، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة، والحفاظ على مكتسبات الدولة من أجل التصدي للجائحة.

وأوضح الوزير أنه تم نشر تلك الفرق بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية، وذلك بمتوسط 3 فرق طبية بكل محافظة تشمل، طبيب وممرض ومدخل بيانات، حيث تسجل تلك الفرق المواطنين وتطعيمهم وتستمر في عملها على مدار 3 أيام، بداية من اليوم الخميس حتى يوم السبت القادم.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة أيضًا؛ لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات في الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية والميادين، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبد الغفار أنه تم إطلاق 40 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات الطبية، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، حيث تقدم خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة من قياس الضغط والسكر وتقديم كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية.