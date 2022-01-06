وزير الشباب والرياضة يؤازر المنتخب الوطني في التدريب قبل السفر للكاميرون

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي حضور تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، برفقة المجلس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال علام، قبل سفره للمشاركة فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التى تقام خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير، بدولة الكاميرون.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة واتحاد الكرة المصري يقدمان كل انواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، لافتاً إلى أن الشارع الرياضي ينتظر التتويج بلقب البطولة وإسعاد الجماهير المصرية العريضة.

أشار "صبحي" إلي ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال البطولة من أجل حسم اللقب الثامن وتقديم اداء يليق بالكرة المصرية خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، مؤكداً دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يستهل مشواره بالبطولة بمواجهة منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء 11 يناير المقبل، ثم منتخب غينيا بيساو يوم السبت 15 يناير، ويختتم مواجهاته بلقاء منتخب السودان يوم الاربعاء 19 يناير ضمن منافسات المجموعة الرابعة.