- 1/2
- 2/2
أعرب النجم المالى أليو ديانج، لاعب منتخب مالى والمحترف فى صفوف النادى الأهلى المصرى، عن سعادته بأداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة، برفقة زملائه فى المنتخب المالى الذى يقيم معسكرا تدريبا فى المملكة السعودية، استعدادا لخوض مباريات بطولة الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى الكاميرون يوم 9 يناير الجارى.
ونشر ديانج، صورته أمام الكعبة المشرفة داخل الحرم المكى وهو يؤدى العمرة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله".
وتواجد أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى فى القائمة النهائية لمنتخب مالى، استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، التى سوف تستضيفها الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تداعيات فيروس كورونا، واختار محمد مجاسوبا المدير الفنى لمنتخب مالى 28 لاعبا فى القائمة لخوض منافسات أمم أفريقيا 2021.
ويلعب المنتخب المالى فى كأس أمم أفريقيا ضمن منافسات المجموعة السادسة والأخيرة، بجانب منتخبات تونس، موريتانيا وجامبيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أليو ديانج يؤدى مناسك العمرة قبل انطلاق بطولة أمم افريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.