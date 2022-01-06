أليو ديانج يؤدى مناسك العمرة قبل انطلاق بطولة أمم افريقيا

أعرب النجم المالى أليو ديانج، لاعب منتخب مالى والمحترف فى صفوف النادى الأهلى المصرى، عن سعادته بأداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة، برفقة زملائه فى المنتخب المالى الذى يقيم معسكرا تدريبا فى المملكة السعودية، استعدادا لخوض مباريات بطولة الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى الكاميرون يوم 9 يناير الجارى.

ونشر ديانج، صورته أمام الكعبة المشرفة داخل الحرم المكى وهو يؤدى العمرة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله".

وتواجد أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى فى القائمة النهائية لمنتخب مالى، استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، التى سوف تستضيفها الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تداعيات فيروس كورونا، واختار محمد مجاسوبا المدير الفنى لمنتخب مالى 28 لاعبا فى القائمة لخوض منافسات أمم أفريقيا 2021.

ويلعب المنتخب المالى فى كأس أمم أفريقيا ضمن منافسات المجموعة السادسة والأخيرة، بجانب منتخبات تونس، موريتانيا وجامبيا.