كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تتزين لاستقبال قداس عيد الميلاد

تستعد كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لاستقبال قداس عيد الميلاد المجيد، حيث يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن يكون تغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام على التليفزيون المصرى فقط نظرا لظروف تفشى فيروس كورونا،

وجاء فى بيان الكنيسة الأرثوذكسية أنها تهنئ الجميع بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع التمنيات بأن تأتي الأعوام والأعياد المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه فى ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودًا عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامى عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأى من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية أنه يمكن للقنوات الراغبة فى بث القداس على شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصرى.