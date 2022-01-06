أعراض بسيطة وخفيفة.. إصابة عمرو أديب وزوجته لميس الحديدى بفيروس كورونا

كشف الإعلامى عمرو أديب عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19" هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدى، مشيرًا إلى أن الأعراض التى أصابتهما بسيطة وخفيفة، طالبًا من متابعيه وجمهوره الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس.

وكتب أديب، عبر حسابه على تويتر: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".

وسبق وقال الإعلامى عمرو أديب، إن التعامل مع محافظات الصعيد من حيث البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين بمحافظات الجنوب اختلف تماماً عما كان عليه فى السابق، وتابع: "الرئيس السيسى مد يده بقوة وأخذ بيد الصعيد ليخرج من غياهب الظلمات".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، أن نظرة "البندر"، للصعيد تغيرت تماماً الآن فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:"لا يخفى عن أحد أن الصعيد كان يترك مهملاً وأن أهل البندر لا يفكرون إلا فى تطوير البندر فقط ولا يلتفتون للصعيد".

وأكد "أديب"، أن الدولة الآن قضت على الإهمال الذى كان يعانى منه أهالى الصعيد، موضحاً أنه كان هناك قرى بأكملها لا يوجد بها أية خدمات ما يدفع الأمهات المصريات للسفر مئات الكيلومترات من أجل الحصول على علاج لأبناهن، أو أن أطفال القرى كانوا يسيرون كيلو مترات من أجل الذهاب إلى المدرسة، وتابع:" هناك عدالة فى توزيع النمو والتنمية.. المساواة فى التنمية عدل".