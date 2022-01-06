/670839/مريهان-حسين-تشكف-عن-كواليس-مسلسل-وأنسى-روحي-وياك

شاركت الفنانة مريهان حسين في حكاية "وأنسى روحي وياك" وهي سادس حكايات مسلسل " نصيبي وقسمتك" بموسمه الرابع, وحقق المسلسل نجاح كبير لدى الجماهير منذ عرضه عبر الفضائيات.

دوت الخليج ترصد كواليس مشاركة مريهان حسين في حكاية "وأنسى روحي"

ونشرت مريهان حسين عدة صور لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والمعلومات "إنستجرام" من كواليس حكاية "وأنسى روحي وياك", وعلقت قائلة:رغم إن ظروف تصوير المسلسل دا كانت صعبة أوي في أيام البرد الشديد جدا و ساعات التصوير الطويلة بس ردود افعالكم الجميلة هونت عليا كل التعب مبسوطة أوي إن حكاية وأنسى روحي وياك عجبتكوا و شخصية قمر فاجئتكوا, شكرًا على كل كلمة حلوة و شكرًا على التشجيع و التقدير, بحبكو جدًا و يارب أقدملكم أعمال تعجبكوا ديما".

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي مريهان مع هذه الصور, وقدموا لها التهنئة والمباركات, وتمنوا منها ألا تغيب مرة أخرى عن الشاشات.

حكاية "وأنسى روحي وياك"

حكاية وأنسى روحي وياك من بطولة محمد عز, أيمن عز, مروة الأزلي, ومن إخراج عصام نصار, ومن تأليف عمر محمود ياسين.

وجسدت مريهان حسين دور "قمر" خادمة في قصر ضمن أحداث مسلسل "وأنسى روحي وياك", وتفاعل الجمهور كثيرا مع دور مريهان في هذه الحكاية.

مسلسل "نصيبي وقسمتك"

تم عرض 6 حكايات من قبل من مسلسل نصيبي وقسمتك وهما" حكاية النظارة البيضاء","أوضة وصالة","غرام بإنتظام", "تاج راسنا بابا",”حلوة اللقطة”, وحققت حكايات المسلسل نجاحا كبيرا.

يذكر أن شاركت مريهان حسين في عدة أعمال تليفزيونية وسينمائية من قبل أبرزهم مسلسلات المغني ومسلسل ختم النمر ومسلسل ستات بيت المعادي ومسلسل أيوب ومسلسل الأب الروحي ومسلسل حواري بوخارست ومسلسل ماما في القسم ومسلسل الوالدة باشا ومسلسل اسم مؤقت ومسلسل قصة حب ومسلسل أدم وجميلة ومسلسل حبيشة ومسلسل دوران شبرا ومسلسل علامة استفهام ومسلسل الأب الروحي ومسلسل الإكسلانس ومسلسل المطلقات ومسلسل الصعلوك, ومن أبرز أعمالها السينمائية فيلم عمر وسلمى وفيلم الهرم الرابع وفيلم فوبيا وفيلم عسل أبيض وفيلم الخلبوص, وعدد كبير من الأفلام والمسلسلات التي حقتت نجاحا كبيرا بهم.