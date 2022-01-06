/670849/قائمة-المدربين-المرشحين-لجائزة-الأفضل-في-2021-من-قبل-الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة النهاية لأفضل مدربي العالم، في عام 2021، والتي ينتظرها الكثير بعد نتائج جوائز مجلة فرانس فوتبول الإسبانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيتم الإعلان عن أسمائهم في حفل الاتحاد الدولي "فيفا" في زيوريخ، والذي سيقام في السابع عشر من يناير الجاري.

الإسباني بيب جوارديولا – مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي

الإيطالي روبرتو مانشيني – مدرب منتخب إيطاليا

الألماني توماس توخيل – مدرب تشيلسي الإنجليزي

إنجازاتي الثلاثي في 2021

نجح بيب جوارديولا في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وهو متصدر الموسم الحالي، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر جوارديولا هذا النهائي على يد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، الذي توج باللقب مع وصوله، ونجح بقيادة الفريق للتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم الحالي.

أما عن مانشيني، فقد نجح في الفوز بلقب يورو 2020 مع المنتخب، وهو أول لقب هام للأزوري منذ كأس العالم 2006.

بيب جوارديولا

تعرض الدولي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للإصابة بفيروس كورونا.

ويغيب جوارديولا عن صفوف فريق مانشستر سيتي، في مباراة الفريق بالكأس، أمام سويندون تاون، التي تنطلق غداً الجمعة في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأتي الرقابة والتشويق في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ي الخامس عشر من يناير الجاري، في لقاء الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

منتخب فرنسا

حصد منتخب فرنسا بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعدما تغلب على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

ونجح رفاق كريم بنزيما من قلب النتيجة بعد التأخر بهدف نظيف في منتصف الشوط الثاني، جاء عن طريق أورايازابال مع مطلع الدقيقة 65.

ثم نجح كريم بنزيما مع مطلع الدقيقة 67 أن يسجل هدف التعادل سريعا ليعود اللقاء لنقطة الصفر من جديد بحثا عن الفائز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق تمكن كيليان مبابي أن يحرز الهدف الثاني وحسم اللقاء واللقب للفرنسيين.

وحاول منتخب إسبانيا أن يعود بالنتيجة ولكن تمكن هوجو لوريس حارس فرنسا والذي تصدى لهدفين محققين.

وبذلك تتمكن فرنسا أن تضيف لقب دوري الأمم الأوروبية، بجانب كأس العالم 2018.