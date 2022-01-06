/670850/أمير-وأحمد-مرتضى-يساندان-الزمالك-خلال-التدريبات

ساند أمير وأحمد مرتضى لاعبي نادي الزمالك خلال التدريبات التي أقيمت اليوم، بملعب عبد اللطيف أبو رجياه استعداداً لإنطلاق كأس الرابطة يوم 12 يناير من الشهر الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء مساندة الثنائي للاعبي الزمالك من أجل الشد من أزرهم وحسهم على الفوز بكل الألقاب خلال الفترة القادمة، وتقديم مستوى مميز خلال المباريات القادمة يليق بنادي الزمالك وجماهيرة.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

تدريبات الزمالك

وخاض لاعبو الزمالك مران اليوم تحت قايدة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بعد العودة من فترة الراحة الذي حصلوا عليها.

وتألق الرباعي أيمن حفني ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني بالإضافة للحارس محمد عواد، خلال المران الذي أنطلق منذ قليل، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في نادي الزمالك.

وغاب عن التدريب لاعبي الفريق الدوليين الذين انضموا لمنتخب مصر، والمنتخب التونسي، للعب كاس أمم أفيقيا المقامه في الكاميرون.

دخل نادي التعاون السعودي في مفاوضات بشكل مكثف مع مصطفى فتحي في الساعات الأخيرة، لضمه من الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأرسل التعاون السعودي عرضا رسمياً لضم مصطفي فتحي من الزمالك مقابل مليون ونصف دولار، واللاعب أبدى موافقته المبدئية على رحيله للتعاون، وحتى الأن الزمالك لم يحسم موقفه من بيع اللاعب.

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي لم يجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، حتى الأن مع الزمالك، أي في حالة عدم الاستطاع على تجديد عقده سيفكر الزمالك في بيع اللاعب بنسبة كبيرة.

هاني شاكر: عودة مرتضى منصور تمثل الاستقرار للزمالك.. ورسالة قوية لبن شرقي

تحدث الفنان هاني شاكر، حول عودة مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك بعد حصوله على حكم بذلك.

وقال هاني شاكر في تصريحات صحفية بأن عودة مرتضى منصور ومجلسة لنادي الزمالك تمثل قوة واستقرار للقلعة البيضاء، بسبب خبرته الكبيرة وإدارته في تلك المنصب، وأنه واثق من تصيحيح المسار تحت قيادته وخروجه بالزمالك لبر الامان.

وأشار إلى أن الزمالك كان يعاني خلال الفترة الماضية من عدم الاستقرار، وأن مع رجوع المجلس المنتخب تم توفير بعض الاستقرار وهو ما يسعوا لتوفيره بالوقت الحالي.