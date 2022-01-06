مواعيد المباريات المؤجلة للفريق الإنجليزية بالدوري والكأس

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المواعيد الجديدة لبعض مباريات الدوري الممتاز، التي تم تأجيلها بسبب تفشي وباء كورونا، بما في ذلك مباريات مانشستر يونايتد وآرسنال، تشيلسي وتوتنهام، وليستر سيتي وبيرنلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستقام مباراة بيرنلي وواتفورد يوم الثلاثاء 18 يناير في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس اليوم تقام مباراة برايتون وتشيلسي في العاشرة مساءً.

ومباراة توتنهام وليستر سيتي تلعب يوم الأربعاء 19 يناير في التاسعة والنصف مساءً

مانشستر يونايتد.

مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد كانت مقررة في الأصل في 14 ديسمبر، وستقام الآن يوم الأربعاء 19 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وقد تم إلغاؤها بعد أن أثبت 4 من لاعبي مانشستر يونايتد بفيروس كورونا في الاستعداد للمباراة.

ومباراة آرسنال ضد بيرنلي، تم تأجيلها من السبت 22 يناير إلى الأحد 23 يناير، في الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش، بسبب نصف نهائي كأس الرابطة بين آرسنال وليفربول يوم الخميس 20 يناير.

مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

خسر مانشستر يونايتد بالأمس أمام نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1/0 على ملعب "أولد ترفورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك الخسارة المؤلمة يبتعد مان يونايتد أكثر عن المنافسة على التوب 4 في انتظار هداية من أحد منافسيه، وتعد تلك الهزيمة موجعه، لأنها الأولى للفريق الأحمر منذ 40 عام أمام وولفراهمبتون على ملعب "أولد ترافورد".

وعلى أصداء الهزيمة يأتي رقم سلبي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تعد تلك المباراة الأولى في تاريخه الذي يخسرها عندما يكون كابتن الفريق، حيث شارك في 10 لقائات كقائد للفريق سواء مع ريال مدريد أو مان يونايتد.

هدف قاتل للمباراة

وأحرز جواو موتينيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة على يمين دي خيا تسكن الشباك، ويعد ذلك الفوز هو الانتصار الأول لوولفرهامبتون على مانشستر يونايتد منذ عام 1980 على ملعب "أولد ترافورد"، أي أكثر من 40 عام.

وبتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 31 في المركز السابع، بينما أرتفع رصيد وولفرهامبتون للنقطة رقم 28 بالمركز الثامن.