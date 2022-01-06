/670853/النيابة-تأمر-بحبس-المتهمين-في-واقعة-ابتزاز-بسنت-وتهيب-بالكف-عن-ملابسات-الواقعة

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت بالغربية وذلك لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة " لم تبلغ18 سنة ميلادية" باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة بسنت خالد، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.

النيابة تأمر بحبس المتهمين في واقعة ابتزاز بسنت خالد

وتتوالى النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية لاستجلاء الحقيقية وإقامةً الدليل قبل المتهمين.

هذا وتؤكد أن التحقيقات توصلت إلى أن وفاة الفتاة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهمين، وأنه قد غرر بها باستغلال صغر عمرها حتى وصلت لمرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعاها إلى التخلص من حياتها.

ظاهرة ابتزاز الفتيات

كما تشير النيابة العامة إلى أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتعنى العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم.

كما تنوه إلى انها إلا أنها لم تلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من محاولة البعض الإيهام في الداخل والخارج على خلاف الحقيقة بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة في حمياتهن، بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم، الأمر الذي ليس له أساس من الصحة جملة وتفصيلا.

مواجهة ظواهر الابتزاز الالكتورني

إذ إن النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دوما بحزم دون التفات أو تهاون على صون الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية، مضيفة:” كما أن تشريعاتنا وقوانيننا لا يشوبها عوار أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصري، ويواكب التطور والتقدم العصري. وأهابت النيابة العامة الجميع للكف عن تناول ملابسات الواقعة، والالتزام بما يصدر فقط من النيابة العامة من بيانات فيها، كما تهيب بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام إلى استخلاص ما ينفع الناس من عِبر ودروس من تلك القضية وغيرها من القضايا، مما يحافظ على الترابط الأسري، ويصون فتيان وفتيات الأمة، وينير لهم الطريق الصحيح نحو مستقبلهم بغير يأس أو خوف، ويوعيهم بحقوقهم وواجباتهم بغير خجل أو توار، ويُعزّز لديهم تلك القيم والمبادئ الأصيلة الرصينة التي تميز بها المجتمع المصري، دون الخوض -بحسن نية أو فضول- في تفصيلات تضر ولا تنفع، وملابسات لا تغني ولا تثمر.

وحكت والدة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة المنسوبة إليها، تفاصيل وفاة ابنتها بسبب هذه الصور التي قام بعض الشباب بنشرها، مما أدى إلى قيامها باخذ قرص لحفظ الغلال، توفت على إثرها في الحال، لعدم تحملها حديث أهالي قريتها عن سمعتها بمجرد تداول الصور.

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قالت والدة بسنت خالد، أن الصور سببت حالة من الانهيار للجميع بعد رؤيتهم للصور ، والتي لم يصدقها احد، مضيفة:" اخوات بسنت قاموا بضرب الاشخاص المتهمين في نشر الصور".

والدة بسنت خالد: بنتي كانت حافظة للقران اللكريم

وتابعت:" على الرغم من ذلك لم تشتكي بسنت بسبب الصور، بنتي كانت حافظة القران الكريم، وكانت من الاوائل، والجميع شهد لها بالاحترام والاخلاق، وهذه الصور لم تجعلها أن تفصح عن ما بداخلها وكانت تجلس في الغرفة دون ان تشتكي لاحد بعد تعرضها للواقعة، خوفا على زعل اهلها".

والدة بسنت خالد تحكي تفاصيل وفاة ابنتها

وتابعت:" عندما رأت الصور المفبركة، هرولت من الخوف وقامت بالصراخ، ولكني طمانتها وحضنتها، وكل هذه الصور لا تمت لها بأي صلة، والجميع كان في حالة ذهول".

رسالة بسنت خالد لوالدتها

وأكملت:" قامت بكتابة رسالة لي قبل وفاتها تطلب فيها السماح قائلة فيها:" ماما يا ريت تفهميني، أنا مش البنت دي ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة ما تستاهلش إللي بيحصلي ده أنا جالي اكتئاب بجد أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق تعبت بجد مش أنا، حرام عليكم أنا متربية أحسن تربية".

والدة بسنت خالد تطالب بالقصاص

وتابعت:" اعرف واحد من هؤلاء الشباب المتهمين، وعائلاتهم متفككة، وعايزة القصاص وعدل ربنا من هؤلاء المجرمين، عايزة حق بسنت لان بنتي ما تستاهلش دا كله".