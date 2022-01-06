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/670856/رصف-الطريق-بين-منطقتى-استكمال-زمزم-والمدينة-الرياضية-بطول-280-م-ببورسعيد
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن رصف الطريق الواقع بين منطقتى استكمال زمزم والمدينة الرياضية بحي الضواحى، ويرصد دوت الخليج التفاصيل
رصف الطريق بين منطقتى استكمال زمزم والمدينة الرياضية بطول 280 م ببورسعيد
واكد محافظ بورسعيد أن هذا الطريق الذى تقوم بتنفيذه مديرية النقل والطرق بالمحافظة بالتنسيق مع حى الضواحى ويمتد بطول 280 م للربط بين شارعى 23 ديسمبر و المشير طنطاوي.
وأضاف اللواء عادل الغضبان، أنه تم الانتهاء من وضع الطبقة السطحية الرابطة بطول الطريق والذى يمتد بين شارع المشير طنطاوي وشارع 23 ديسمبر بمحازاه سور المدينة الرياضية وذلك في إطار استكمال أعمال الرصف بالمنطقة والتى شملت رصف وتطوير عدد من الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية بحى الضواحى والذى يشهد أعمال تطوير غير مسبوقة لكافة الطرق والشوارع الرئيسية والتى شملت شوارع المشير طنطاوي و 23 ديسمبر والرحاب ومصطفى كامل.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه يأتي ذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق الرئيسية به لمواكبة قطار التنمية الذى يسير بمحافظة بورسعيد فى مختلف المجالات.
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