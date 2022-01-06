/670857/إصابات-كورونا-تفجع-منتخب-الجابون-قبل-أمم-أفريقيا

أصيب أكثر من شخص بفيروس كورونا ببعثة منتخب الجابون، المشاركة في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء على رأسهم النجم إميريك أوباميانج، حيث خرجت نتيجة مسحته اليوم إيجابية في صدمة كبيرة لمنتخب الجابون بجانب ماريو ليمينا مدافع نيس الفرنسي، بالإضافة إلى يالا أنيسيت مساعد المدرب.

ليعاني منتخب الجابون حالياً من إصابات عديدة قبل إنطلاق كأس الأمم، ومن الممكن أن تزداد الحالات في الساعات القادمة نظراً للإختلاط بين جميع أفراد البعثة التي أتجهت للكاميرون.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا يوم، 9 يناير من الشهر الحالي، بمباراة الكاميرون أمام بوركينا فاسو في لقاء قوى بين المنتخبين.

جمال علام: منتخب مصر سوف يذهب لكأس أفريقيا للفوز بالبطولة وليس التمثيل المشرف

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر لن تشارك من أجل التمثيل المشرف في بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "الاتحاد الجديد سيكون داعم أساسي لمنتخب مصر من أجل الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، لأن تاريخ مصر كبير ولا يصح أن نذهب من أجل التمثيل المشرف فقط".

وزاد "لن يتم الحديث عن الأمور التي سببت مشاكل خلال الفترة الماضية والتركيز فقط على كأس أمم أفريقيا ومشوار منتخب مصر من أجل الفوز باللقب القاري".

واختتم " بطولة كاس مصر سوف تقام ولا يتم إلغائها، ولجنة الحكام دائما تكون تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم والجميع يعلم ذلك".

عامر حسين يهاجم كيروش قبل أمم أفريقيا

تحدث عامرحسين عضو رابطة الأندية، حول تصريحات كيروش بأنه طلب لعب مباراة بيراميدز والأهلي قبل كأس أمم أفريقيا.

وقال عامر حسين ببرنامج "ملعب أون "على قناة " أون تايم سبورت2": "جدول الدورى منتظم حتى مباراة السوبر الأفريقي للأهلى أمام الرجاء، فمن بعدها تم تأجيل مباراة الفريق مع فيوتشر".

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

مباريات 8

فازت مصر 2

فازت نيجيريا 3

تعادل الفريقان 3

سجل منتخب مصر 11 هدفا

سجل منتخب نيجيريا 9 أهداف

وتظهر هذه الإحصائية تفوق لمنتخب نيجيريا على الفراعنة أصحاب الرقم القياسي بالفوز بلقب كأس أفريقيا بمباراة أفضل مع تواجد نسبة الأهداف الأفضل لصالح منتخب مصر.

كأس أمم أفريقيا 2021

وتقام مباراة مصر أمام نيجيريا يوم الثلاثاء 11 يناير وتنطلق في تمام السادسة مساء.