محافظ بنى سويف: تنفيذ 337 مشروعا بقيمة 5.8 مليون جنيه خلال 2021

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف، الدكتور محمد غنيم، إن المحافظة احتلت المركز الثالث بين المحافظات فى عدد المشروعات الصغيرة، التى تم تمويلها من صندوق التنمية المحلية بإجمالى 337 مشروعا، والمركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التى تم ضخها لتنفيذ تلك المشروعات، والتى بلغت 5 ملايين و800 ألف جنيه خلال عام 2021، وذلك بحسب التقرير السنوى الذى أعلنته وزارة التنمية المحلية فى هذا المجال.





جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام للمحافظة جمال مسعود، اليوم الخميس، لمناقشة تقرير إدارة بناء وتنمية القرية، فى مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ من حيث عدد المشروعات المنفذة الممولة من صندوق التنمية المحلية وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التى تستهدف المرأة المعيلة والشباب. وأضاف المحافظ أن إجمالى المشروعات الصغيرة المنفذة، خلال ديسمبر الماضى، بتمويل من صندوق التنمية المحلية، بلغ 9 مشروعات بقيمة 419 ألف جنيه، التى استفاد منها 29 من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. من جانبه، أشار السكرتير العام إلى أن الصندوق يوفر التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية مثل الإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالى، ومشروعات صغار المنتجين مثل الورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالى وشباب القرى.

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