تخصيص فرق طبية بالكنائس لتطعيم المواطنين ضد كورونا فى سوهاج (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت اليوم الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، عن تكليف عدد من الفرق الطبية وفرق التواصل المجتمعى وذلك لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى أثناء الاحتفال بالأعياد بمحافظة سوهاج، والتى تستهدف تطعيم المواطنين المستحقين للقاح بالمحافظة، وذلك بعدد من الكنائس والتجمعات ومنها كنيسة مارى جرجس بسوهاج، ومطرانية أخميم وساقلته، والكنيسة الأنجيلية.





يأتى ذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، فى إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، وتنفيذاً لتوجيهات القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومحافظ سوهاج. وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن هناك 4 عيادات متنقلة متحركة و3 فرق تواصل مجتمعى و4 فرق طبية متحركة وكذلك 15 سيارة اسعاف تمركز ميدانى بجانب رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الاسعاف والمستشفيات بالمحافظة. وأكدت الدكتورة كريمة حامد أن محافظة سوهاج تشهد اليوم وغداً انتشار الفرق الطبية بالمحافظة لتطعيم المواطنين والأخوة الأقباط بلقاح كورونا بشكل مكثف خلال أعياد الميلاد، مضيفاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع، والأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً بأن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن. وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن الوزارة خصصت الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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