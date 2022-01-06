جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وسط تواجد عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية.





ونشرت صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية‏، بثا مباشرا للقداس: وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن تكون تغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام على التليفزيون المصرى فقط نظرا لظروف تفشى فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. بدء قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.