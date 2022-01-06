صحة الشرقية: فرق تطعيم بلقاح كورونا تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد (صور)

جدة - نرمين السيد - انتشرت الفرق الطبية فى جميع الكنائس بمحافظة الشرقية، لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مع الدفع بالعيادات المتنقلة وتمركزها أمام الكنائس، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، فى إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.





وأوضح هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق ستقوم أيضا بتسجيل المواطنين الذين لم يتم تسجيلهم على الموقع الخاص بوزارة الصحة، وإعطاؤهم اللقاح فى نفس التوقيت، وذلك اليوم الخميس وغدا الجمعة، بدءا من الساعة 12م وحتى منتصف الليل، مع التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين. وأشار إلى أنه تم تكليف مديرى المستشفيات بتوفير قوافل طبية، ودعمهم بالفرق الطبية فى التخصصات المختلفة، للتأمين الطبى داخل الكنائس بجميع أنحاء المحافظة.

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