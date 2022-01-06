لمدة 8 ساعات .. قطع المياه عن 6 مناطق فى الجيزة 

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم، عن قيام شركة مياه الشرب بالجيزة، بقطع مياه الشرب عن مناطق 6 مناطق لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء غد الجمعة وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت.





وأوضحت المحافظة فى بيانها أن المناطق التى تشملها قطع المياه :"كفر غطاطى وحدائق الأهرام القديمة، وشارع فيصل من اللبينى للمنصورية ومتفرعاته، وكوم بكار، وعزبة جبريل، وكفر نصار". وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تنفيذ المشروع القومى لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، الأمر الذى يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية، وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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