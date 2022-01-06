وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس الثانى والأخوة الأقباط بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيانها، مساء اليوم، أن الوزير أعرب عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه.

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