/670852/اجتماع-أعضاء-الاتحاد-الدولي-والإفريقي-بالكاميرون-بعد-تصريحات-صامويل-إيتو

يعقد أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القد، مع مسئولي رفيع المستوى من قبل الاتحاد الدولي، غداً اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد لكرة القدم صامويل إيتو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي ذلك الإجتماع بعد تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، على الاتحاد الدولي والإصرار على انطلاقة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في موعدها.

موعد الإجتماع

ووصل هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم"فيفا" و"كاف" إلى الكاميرون، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

ويعقد الاجتماع في الساعة 12 ظهر غد الجمعة، بالعاصمة الكاميرونية، بحضور كافة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وباتريس موتسيبي رئيس كاف، وجياني إنفانتينو رئيس فيفا.

تصريحات رئيس الاتحاد الدولي

وقال: "لم أستطع إيجاد طريقة مناسبة للتفاهم مع رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد، لديه نظرة ومقترحات للكرة الافريقية لا يمكن تطبيقها علي أرض الواقع لأن إفريقيا ليست أوروبا".

وأضاف: "كيف يطلب منا أن نمنح شرف تنظيم المونديال بالتساوي بين القارات الخمس، ومنح مقاعد اضافية لمنتخبات افريقيا في كأس العالم كما يصر علي منح مقعد قيادي لشخصية افريقية في الاتحاد الدولي".

وواصل: "نفهم أن أفريقيا بها بعض النقائص ونحن قيد دراستها، سنحققها مع الوقت لكن صامويل إيتو متحمس ويملك غيرة زائدة علي ابناء جلدته الأفارقة".

تصريحات صامويل إيتو

وأكد صامويل إيتو في تصريحات صحفية "سيكون هناك تغيير في شكل المنصة الشرفية لبطولة الأمم الافريقية، والبداية من المباراة الافتتاحية للكان على ملعب أحمد أهيدجو، وأنها سوف تكون مخصصة لمسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقط واساطير القارة السمراء".

وتابع "كأس أمم أفريقيا تخص الأفارقة فلابد أن يتم إظهار أسطايرنا في أفضل صورة لهم لأنهم ممثلي القارة ولعبوا في هذه البطولة على مدار سنوات عديدة".

وزاد "المدعويين من خارج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دون إستثناء سيتواجدوا في الصف الثاني خلفأساطير كرة القدم الأفريقية، وهذا الأمر ينطبق على الجميع من خارج أفريقيا وأولهم إنفانتينو رئيس الكاف".

وواصل "مرحباً بالجميع في لاكاميرون ولكن هناك ضوابط لابد من العمل عليها خلال البطولة المقبلة، وهذا الأمر لا يعني بأننا عنصريين ولكن لابد أن يتواجد كل شخص في مكانه الطبيعي فقط، وليس من العقل أن يجلس إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مكان أعلى من روجيه ميلا أحد أساطير كرة القدم الأفريقية".