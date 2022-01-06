«قدر الله وما شاء فعل» تامر حبيب يعلن إصابته بفيروس كورونا

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دوت الخليج يرصد إصابة السيناريست المصري تامر حبيب بفيروس كورونا.

إصابة تامر حبيب بكورونا

كتب حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "إيجابي كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".

تامر حبيب ينعي مها أبو عوف

من جانبه، حرص تامر حبيب على نعي النجمة مها أبو عوف التي وافتها المنية أمس الأربعاء حيث كتب: "قلبي واجعني ومش عارف أصدق مع السلامة ياحلوة يا أم قعدة حلوة وضحكة حلوة وكلام حلو وروح حلوة..زعلان عشان سبتينا بس متطمن أنك في حتة حلوة".

تامر حبيب يشيد بغناء أنغام

هيا وقد أشاد السيناريست تامر حبيب بأغنية «بقيت وحدك» للمطربة أنغام، واصفًا إياها بأنها أجمل ما تغنت به على الإطلاق.

كتب حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الاغنية دي كلمات راجل عظيم و مهم اسمه عصام عبدالله، الله يرحمه، واضح انه كان احلي من الدنيا عشان كده مشي بسرعة سايب وراه كلام حلو قوي في اغاني كتير".

تعليق تامر حبيب على أغنية «بقيت وحدك» لأنغام

وتابع: "في رأيي الشخصي انها من اجمل ما غنت انغام انغام سمعت منه الكلام ده من سنين كتير و كانت لسة صغيرة، و قالتله عايزة اغني الكلام ده، قالها انتي صغيرة قوي علي غنا المعني ده، قالتله خلاص هآخد الكلام و اغنيه لما اكبر و ابقي قد غنا المعني ده".

وأضاف: "و قد كان.. خدت الأغنية و فضل الكلام عندها سنين مات وسطها عصام عبد الله، و كبرت انغام و وصلت للسن اللي يسمحلها باستيعاب و فهم و هضم و الاحساس بمعني الكلام، و غنيتها من كام سنة مش كتار.. ده اللي اسمه فن و ده اللي بيعيش للتاريخ".

تامر حبيب عن تجاهل جنازة سمير غانم ورقصه في الجونة: "ايوة رقصت وغنيت.. حد عايز حاجة"

وكان السيناريست تامر حبيب، علق على هجوم جمهور السوشيال ميديا على نجوم الوسط الفني بسبب حضورهم فرح في الجونة وصباح اليوم في عزاء الفنان سمير غانم.

وكتب تامر حبيب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورا قال فيه: “طيب، أنا فعلًا حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة”.

وتابع تامر حبيب: “لأني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل علشان أروح الفرح”.

واستكمل تامر حبيب منشوره قائلًا: “وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي... حد عايز حاجة؟”.