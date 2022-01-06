/670861/هيثم-نبيل-يفجر-مفاجاة-جديدة-لمتابعيه-بمناسبة-عام-2022

أعلن الفنان هيثم نبيل، لجمهوره في ظهور خاص بإطلالة مميزة قوية، وغير متوقعه خلال حفل النجمين حميد الشاعري وهشام عباس بالعين السخنة، حيث أطل هيثم على الجمهوره بعد أن قام هشام عباس بإستدعاءه للغناء معه على المسرح.

دوت الخليج

هشام عباس يقوم باستدعاء هيثم نبيل

وفور صعود هيثم تفاعل الجمهور معه وقام بغناء أغنيات "بالليل تنام العيون" و"زمان وأنا صغير"، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي طالب الجمهور هيثم بعدم الغياب مره أخرى والاستمرار في تقديم أعمال جديدة و حفلات، ووعدهم هيثم بتجهيز مفاجأة قريبة جدا خلال الفترة المقبلة.

وكشف المطرب والملحن هيثم نبيل، عن تعاونه مع الطفل مهند عماد الدين، بطل الجمهورية فى السباحة وسفير الطفولة من ذوى الهمم وصاحب فكرة إضافة مادة القيم واحترام الأخر بالمدارس، فى أغنية جديدة سوف يغنيها مهند.

انقطاع هيثم نبيل عن الفن

وكان هيثم نبيل قد انشغل الفترة الماضية بالتلحين لعدد من النجوم ولنفسه واختيار وتسجيل أغاني ألبومه القادم، وآخر أعماله هو وضع ألحان ٤ أغاني ضمن مسلسل "الأيام" الذي يعرض حاليا على منصة شاهد وقنوات mbc ، حيث قام بغناء ٣ أغاني في المسلسل، وقام بوضع ألحان أغنية أخرى المطربة أيه خفاجه.

وكانت آخر أغاني الفنان هيثم نبيل ديو "غلطة"الذي شاركه فيه النجم الكبير هيثم شاكر، كما قدم خلال عام 2021 العديد من الألحان الهامة مع العديد من المطربين المهمين في مصر والوطن العربي،

فقدم هيثم نحو ١٦ أغنية بمسلسل "لؤلؤ"، كما شارك الموزع الموسيقي ونجم فريق واما نادر حمدي في صناعة موسيقى نفس المسلسل، وقام بتلحين نحو 19 عمل غنائي للنجم تامر حسني بمسلسل "نسل الاغراب".