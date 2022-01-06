/670862/أحمد-شوبير-احتمالات-كبيرة-لإنفراج-أزمة-الأهلي-في-كأس-العالم-للأندية

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حول تضارب مواعيد كأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية والمشكلة التي ستواجه النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب شوبير على حسابه الشخصي على "تويتر": "احتمالات كبيره لانفراج ازمة الاهلي في كأس العالم للانديه كل الكواليس معايا النهارده في حلقة ملعب اون".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي سيفقد لاعبيه في كأس العالم للأندية، في حالة تأهل منتخب مصر إلى الأدوار النهائية من البطولة، ونفس الوضع بالنسبة لمنتخبي تونس ومالي، الذين يضموا من الأهلي علي معلول وأليو ديانج.

وستنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 9 يناير من الشهر الحالي، على أن يلعب منتخب مصر يوم 11 مع نيجيريا، ويقع مع الفراعنة كلاً من غينيا بيساو والسودان بجانب المنتخب النيجيري.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العرب في غياب عدد كبير من لاعبي المارد الاحمر لتواجدهم داخل صفوف المنتخب الوطني استعداداً لأمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يقود الجهاز المعاون بالنادي الأهلي تدريبات الفريق في حين عودة موسيماني المدرير الفني، من أجل استعداداً لمواجهات كأس الرابطة.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏