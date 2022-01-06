غلق وتشميع مصنع كلور يمثل خطرا على البيئة بمنطقة القصبجى بالجيزة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط مصنع غير مرخص به كميات كبيرة من مادة الكلور غير الصالحة للاستخدام وغير المطابقة للمواصفات، تمثل خطرا على مستخدميها، وذلك بمنطقة القصبجى بحى جنوب الجيزة.





يأتى ذلك فى إطار الحملات الرقابية التى تنفذها محافظة الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين والمنتجات التى يتم تداولها. وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حى جنوب، وبالتعاون مع مباحث التموين بغلق وتشميع المصنع ومصادرة محتويات المكان، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية لما يحويه المصنع من مواد تمثل خطورة على المنطقة المحيطة به، نظرا لعدم استيفائه أى اشتراطات للحماية والسلامة المدنية والاشتراطات البيئية والصحية، ويستخدم مواد سريعة الاشتعال وتمثل خطورة على البيئة.

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