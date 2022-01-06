عاجل.. احتفاء وهتافات وزغاريد فى استقبال الرئيس داخل كاتدرائية ميلاد المسيح

جدة - نرمين السيد - ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، وتهنئة المسيحيين والبابا تواضروس الثانى بالعيد. وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم السادس من يناير، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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