برنامج تدريبى على الإنعاش الرئوى بمنشآت الرعاية الصحية بالأقصر «صور»

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبى على الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالصعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين من الفرق الطبية والفرق الطبية المساعدة بكافة المنشآت الطبية من وحدات ومراكز صحة أسرة ومستشفيات تابعة للهيئة بالأقصر على أساسيات الإنعاش القلبى الرئوى (BLS_Basica Life Support).

وأضافت الهيئة، أن هذا التدريب يعد أحد أهم المعايير لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية وإنقاذ حياة المصابين من مرضى أمراض القلب الفجائية والحفاظ على سلامة القلب، وكذلك تيسير حصول المنشآت الصحية على التسجيل ودرجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، والتى تشترط حصول مقدمى الخدمة الصحية على شهادات الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى كأحد معايير الجودة لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية مطابقة لمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وتابعت الهيئة، أن التدريب استخدم أحدث الطرق والوسائل الحديثة لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى الأقصر، وإكسابهم المهارات العلمية اللازمة وإطلاعهم على التقنيات الحديثة فى هذا المجال لكيفية معالجة الحالات الطارئة من المصابين بأمراض القلب الفجائية خلال الدقائق الأولى، إضافة إلى التدريب العملى واستخدام نماذج وأجهزة طبية للمحاكاة الطبيعية لطرق إنعاش القلب والصدر والتدخل المطلوب لإنقاذ الحالات الطارئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية التدريبات العملية باستخدام أحدث الطرق والوسائل التدريبية ونماذج المحاكاة مما يضمن إكساب مقدمى الخدمة الصحية المهارات المهنية اللازمة لتقديم خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى، مشيرا إلى حرص الهيئة على التعليم الطبى المستمر لضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى.

ولفت السبكى إلى نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية فى الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لمراكز تدريب الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى من جمعية القلب الأمريكية (AHA)، والتى تؤهلها لأن تصبح مراكز تدريب دولية معتمدة من جمعية القلب الأمريكية فى جميع أنحاء العالم، وإعداد المدربين المعتمدين دوليا على الإنعاش القلبى الرئوى سواء للأطباء والعاملين بالمجالات الصحية أو جميع الفئات من الجمهور عامة.

وأشار إلى أن حصول هيئة الرعاية الصحية على شهادة الاعتماد الدولى من جمعية القلب الأمريكية شهادة تميز ونجاح، حيث أنها من أعلى المراتب التى يمكن الحصول عليها من الجمعية الأمريكية، كما أنها إنجاز ضمن سجل إنجازات الهيئة، فى خطوة تعكس التزامها بمواصلة العمل لترسيخ ريادتها العالمية.