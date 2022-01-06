برنامج تدريبى على التحول الرقمى بمنشآت الرعاية الصحية فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامج تدريبى على الميكنة والتحول الرقمى للخدمات، وذلك لمقدمى الخدمة بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها فى محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن البرنامج التدريبى يستهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة فى ضوء تطبيق أحدث نظم الميكنة والتحول الرقمى للخدمات بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وتحسين البيئة التشغيلية، مما يضمن تيسير حصول المنتفعين وكافة المتعاملين على الخدمات والرعاية الصحية بكل سهولة ويسر، وسرعة وكفاءة وجودة أداء الخدمة ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأضافت، أن البرنامج التدريبى ضم مدراء المنشآت الصحية والمديرين الطبيين ومسئولى إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة والفرع بالإسماعيلية، وكذلك مدراء الأقسام والنظم والمستخدمين بالمنشآت الصحية ومنها "مكاتب الدخول والخروج، أقسام العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، الأطباء، التمريض، الصيادلة، أقسام المعامل والأشعة، حسابات المرضى والمطالبات".

وتابعت، أن البرنامج التدريبى شمل التدريب على أحدث مفاهيم التحول الرقمى بمنظومة التأمين الصحى الشامل، دورات العمل وتأثيرها على قواعد البيانات، مفهوم التكامل مع المنظومات الأخرى، أهمية تطبيق منظومة الميكنة على المستخدمين وعائده على المنتفعين، البيانات الإحصائية والتقارير.

ولفتت، أنه قام بالبرنامج التدريبى مجموعة من مديرى ومسؤولى الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالهيئة، تضم كل من د. مى المليجى، مدير إدارة النظم والتطبيقات، د. محمد أنور، مدير إدارة البيانات والتقارير والإحصاء، د. مها صفوت، أخصائى معلوماتية صحية، د. عائشة صلاح الدين، أخصائى معلوماتية صحية، وتحت إشراف اللواء هشام شندى، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية التدريبات على الميكنة والتحول الرقمى للخدمات.

وأشار إلى أنها خطوة من الخطوات التنفيذية التى تتبناها الهيئة لتطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمى بالمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتحول الرقمى والخدمات الافتراضية والذكاء الاصطناعى وتوظيفه وتعزيز استخداماته فى تحقيق أعلى نتائج الجودة فى مخرجات الرعاية الصحية المقدمة، وجعلها أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات المستقبل واحتياجات المجتمع لخدمات ورعاية صحية ذات مستوى عالى من الجودة، وفق أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية، وبما يتماشى أيضا مع بناء مصر الرقمية، ويدعم أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.