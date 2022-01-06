عاجل.. السيسى: الجمهورية الجديدة هى جمهورية العلم والعمل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إن الجمهورية الجديدة هى جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، السالمة وليست المستسلمة.





وتابع الرئيس: "فى الأيام الجميلة اللى زى كده.. ربنا يعيننى إنى أكون خادم أمين شريف للبلد دى.. خلينى أقولكم إن البلد بلدنا كلنا تسعنا كلنا.. وربنا سبحانه وتعالى هو اللى بيحمى وبيستر".

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