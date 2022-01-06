وزير الطيران يطمئن على جودة الخدمات المقدمة بمطار برج العرب

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد منار وزير الطيران المدنى، مساء اليوم، جولة تفقدية فى مطار برج العرب الدولى وذلك لمتابعة حركة التشغيل والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة المنظومة الأمنية بالمطار والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للركاب.





بدأ وزير الطيران جولته بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور ومهبط الطائرات ومكتب الحجر الصحى، كما اطلع على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار وشبكة صرف الأمطار ومخرات السيول، حيث وجه بضرورة متابعة أعمال الصيانة المستمرة والدورية للشبكة لرفع كفاءتها. وخلال الزيارة، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وبخاصة عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل جميع مرافق المطار حفاظًا على سلامة الركاب والعاملين. ووجه وزير الطيران جميع العاملين بتقديم كل الخدمات اللازمة للمسافرين والمودعين والمستقبلين، وتيسير كل الإجراءات وكذلك توفير جميع الإمكانيات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين بمطار برج العرب الدولى.

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