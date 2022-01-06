لافتة "السيسي رئيسى" حاضرة فى قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية

رفعت إحدى الحاضرات لقداس عيد الميلاد المجيد، الذى تقيمه الكنيسة الأرثوذكسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتة مكتوب عليها "السيسى رئيسى". ويحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذى يقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم. وكان متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، القمص موسى إبراهيم، كشف تفاصيل احتفالات عيد الميلاد للطائفة الأرثوذكسية التي تحل في السابع من يناير قائلاً: أن الإجراءات والترتيبات الموضوعة تضع في مقدمتها الاجراءات الاحترازية ، وأن عدد الحضور ربما لن يصل إلى 25% من العدد الكلي للكنيسة، بالإضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة ويجب على أبناء الكنيسة ارتداء الكمامات، حيث إنه تم ترتيب المقاعد لضمان التباعد بين المصلين.

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