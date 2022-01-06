الرئيس السيسي من الكاتدرائية: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تمييز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الطريق الذى بدأناه زى ما بنقول وسمعتم يمكن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع تتسمع لنا كلنا دون أى فرق وتمييز نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض .
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: بقول الكلام لكل الناس ولكل المصيريين ويلس حد بعينه أوعى حد يدخل بنا، اوعى حد يفتنا لأن هذا لن ينتهى وكل ما كل ننجح .
وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ، وحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذى يقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
ورفعت إحدى الحاضرات لقداس عيد الميلاد المجيد، الذى تقيمه الكنيسة الأرثوذكسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتة مكتوب عليها "السيسى رئيسى".
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