محمد حماقي ينعي مها أبو عوف: اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك

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دوت الخليج

حماقي ينعى الفنانة مها ابو عوف

وكتب حماقي عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلاً: " خالص العزاء في وفاة الفنانة القديرة مها أبو عوف.. اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

مها أبو عوف من عائلة فنية

ولدت الفنانة مها أبوعوف في محافظة القاهرة، يوم 28 نوفمبر عام 1959، لتجد شقيقًا "معجونا بخلطة فنية" وهو الراحل عزت أبوعوف، يدعمهما الأب الفنان أحمد شفيق أبوعوف الملحن الشهير، بعد سنوات كونت مها مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث فرقة "فور إم" في نهاية السبعينيات، واستمرت بالعمل في السينما والتليفزيون أكثر من شقيقاتها البنات ودرست في الجامعة الأمريكية.

وفاة مها ابو عوف

رحلت عن عالمنا، صباح الخميس، الفنانة مها أبو عوف، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، وأصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة لتفارق الحياة هناك.