إعلامي كويتي: الزمالك الأكثر شعبية في مصر وأفريقيا «فيديو»

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قام الإعلامي الكويتي عبد العزيز عطية، بتهنئة نادي الزمالك بمرور 111 سنة على ذكرى تأسيسه خلال عرض برنامجه “الديربي”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد العزيز عطية خلال تصريحات تليفزيونية: " أهنئ الزمالك والجماهير الزملكوية، بالذكرى الـ111 لتأسيس فخر مصر والقاهرة وأفريقيا".

وأضاف: "الزمالك الأكثر شعبية في مصر وأفريقيا ونتمنى ان تكون سنواته كلها من انتصارات إلى انتصارات ومن بطولات إلى بطولات ويسعد جماهيره وجماهير مصر".

الإعلامي الكويتي🇰🇼 عبدالعزيز عطية عبر برنامج الديربي📺🎙

💬 أهنئ نادي #الزمالك والزملكاوية بالذكرى الـ111 لتأسيس فخر مصر والقاهرة .. النادي الأكثر شعبية في مصر وأفريقيا ونتمنى انت تكون سنواته كلها من انتصارات إلى انتصارات ومن بطولات إلى بطولات.#ZamalekOn

pic.twitter.com/q34LW2qW0T — ZAMALEKON (@Zamalek_On) January 6, 2022

الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه

وأحتفل نادي الزمالك بذكرى تأسيسة، بفيديو تاريخي للقلعة البيضاء يحكي ويسرد جزء من تاريخ نادي الزمالك ولاعبيه عبر الأزمنة المختلفة.

ونشرت الصفحة الرسيمة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت: " على مدار 111 عامًا، كان لكل مشجع قصة خاصة لعلاقته باسم نادي الزمالك؛ وسواء كانت النهايات كما تمنيناها أم لا، فالنهاية والنتيجة الأبدية هي عشق الجمهور للكيان بدون حدود".

وسرد الفيديو جزء صغير من تاريخ الزمالك ولاعبيه، ابتدأ من حمادة إمام وحسن شحاتة وفاروق جعفر مروراً بجمال عبد الحميد وعبد الحليم علي وحازم إمام وأخيراً شيكابالا، وغيرهم من نجوم وأساطير القلعة البيضاء.

قائمة الزمالك في كأس الرابطة

وجائت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - سيد عطية

خط الدفاع : عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الشافي - عبدالله جمعه - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إسلام جابر - محمود زيزو - حمدي علاء - أوباما - أيمن حفني - سيف جعفر - بن شرقي - سيسيه - شيكابالا - مصطفى فتحي - اوناجم

خط الهجوم : عمر السعيد - سيد نيمار

جوائز بطولة كأس الرابطة

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الإستفادة القسوى من بطولة كأس الرابطة والتي تنطلق في التاسع من يناير الجاري.

وقال في تصريحات قبل إجراء قرعة كأس الرابطة: "إقامة بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفه، في هذا التوقيت يأتي من خلال الإستفادة القسوى من الوقت الذي يتوقف فيه بطولة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة مصر في نهائيات بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "الفائز في بطولة كأس الرابطة، بالمركز الأول سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون ونصف".

وزاد: "وصاحب المركز الثاني في نهاية البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وصاحب المرز الثالث سيحصل على 500 ألف، والرابع سيحصل على 250 ألف".

وأكمل: "بطولة كأس الرابطة تم تصميمها في إنجلترا، برعاية البريد المصري".

وعن تكلفة ملاعب المباريات، قال: " رابطة الأندية ستتحمل قيمة تكاليف الملاعب لجميع الأندية".