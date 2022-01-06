/670866/عمرو-عكاشة-منتدى-شباب-العالم-ينشط-قطاع-السياحة-لاستقباله-مختلف-الجنسيات

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن عودة منتدى شباب العالم للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا، يبعث الأمل من جديد لدى جموع المصريين بشكل عام والشباب بشكل خاص، موضحا أن هذه المنصة خير دليل على قدرة الدولة المصرية وقوتها بشأن تجاوز أزمة كورونا والشروع مرة أخرى في تنظيم هذا المنتدى الذي دائما يبهر العالم.

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ونوه النائب عمرو عكاشة خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المنتدى سيعمل على فتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم وذلك بحضورهم من مختلف دول العالم، من أجل مناقشة قضايا عالمية وما فرضته أزمة جائحة كورونا من تحديات.

‌عمرو عكاشة: منتدى شباب العالم ينشط قطاع السياحة لاستقباله مختلف الجنسيات

وتابع عضو مجلس الشيوخ، النائب عمرو عكاشة، أن تنظيم المنتدى على أرض مصر، واستقباله للعديد من الجنسيات المختلفة، سيكون له دور كبير في الترويج للسياحة المصرية، متوقعا زيادة حركة النشاط في القطاع الفترة الماضية.

ونوه النائب عمرو عكاشة أن مناقشات المنتدى ستتطرق إلى الحديث عن مشاكل الطاقة، بالإضافة إلى الخوض في تفاصيل قمة المناخ المنتظر عقدها هذا العام، والذي تاتي بعد مشاركة مصرية متميزة في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته الـ 26 كأحد أهم الأحداث العالمية البيئية السنوية.