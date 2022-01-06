موعد مباراة ليفربول وارسنال بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن موعد مباراة ليفربول وارسنال، في لقاء يجمع بين الفريقين، مؤجل من نصف نهائي كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء موعد مباراة ليفربول وارسنال في 20 يناير الجاري، بعد تواجد العديد من الإصابات في صفوف الطرفين بفيروس كورونا، والتي جاء عليه أيضا تأجيل لقاء ارسنال وبيرنلي بالدوري.

يفترض انطلاق مباراة ليفربول وارسنال اليوم، والتي جاء تأجيلها بعد تفشي فيروس كورونا وسط الفريق المدفعجي.

ويدخل ليفربول لقاء ارسنال، بعد تخطيه عقبة الربع نهائي من الكأس أمام ليستر سيتي والذي حسمته ركلات الجزاء لصالح الريدز.

ويغيب عن صفوف لاعبي الفريقين، كلا من محمد صلاح، وساديو ماني، ونابي كيتا، من صفوف ليفربول، وفي الجانب المقابل من أرسنال يغيب الجابوني أوباميانج، ومحمد النني.

غيابات ليفربول أمام أرسنال في الكأس

ويأتي غيابات ليفربول، بسبب انتشار فيروس كورونا وسط لاعبي الريدز، بجانب إنضمام لاعبي الفريق الأفارقة لمنتخبات بلادهم، استعداداً لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتغيب العديد من الأسماء البارزة في صفوف الريدز، أمام الأرسنال في الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة، ويأتي الثنائي الإفريقي الأبرز في غياب الفريق، محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وساديو مانى مهاجم منتخب السنغال.

غيابات ليفربول للمشاركة في أمم أفريقيا

ونرصد لكم في الأسطر القادمة غيابات ليفربول أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية، ونأتي في الأول بغيابت اللعبين المشاركين في أمم أفريقيا 2021، الأول محمد صلاح مع منتخب مصر، وساديو مانى مع منتخب السنغال، ونابي كيتا مع منتخب غينيا.

في حين تأتي باقي غيابت الفريق وعلى رأسهم المدير الفني للفريق، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، "يورجن كلوب المدير الفني، روبيرتو فيرمينيو، صانع ألعاب، أليسون بيكر حارس المرمى، جويل ماتيب مدافع، ميناميو خط الوسط، ديفوك أورويجي مهاجم، إيليوت خط الوسط، أدريان حارس المرمى، والتي من المتوقع اللحاق بالمباراة.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.