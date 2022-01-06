/670868/أشرف-بن-شرقي-يمهل-إدارة-الزمالك-فرصة-أخيرة-قبل-فسخ-تعاقده-بسبب-تأخر-المستحقات

أرسل أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك إنذار لإدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل المستحقات المتأخرة للاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار اشرف بن شرقي بسبب المستحقات المتأخرة التي وصلت إلى 7 أشهر سابقة ويريد اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة في أسرع وقت.

وبعد هذا القرار من اللاعب أصبح اللاعب على بعد خطوات من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة وعدم التجديد والذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن تسليم مكافأة الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي للاعبين خلال الفترة المقبلة.

هاني شاكر: عودة مرتضى منصور تمثل الاستقرار للزمالك.. ورسالة قوية لبن شرقي

تحدث الفنان هاني شاكر، حول عودة مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك بعد حصوله على حكم بذلك.

وقال هاني شاكر في تصريحات صحفية بأن عودة مرتضى منصور ومجلسة لنادي الزمالك تمثل قوة واستقرار للقلعة البيضاء، بسبب خبرته الكبيرة وإدارته في تلك المنصب، وأنه واثق من تصيحيح المسار تحت قيادته وخروجه بالزمالك لبر الامان.

وأشار إلى أن الزمالك كان يعاني خلال الفترة الماضية من عدم الاستقرار، وأن مع رجوع المجلس المنتخب تم توفير بعض الاستقرار وهو ما يسعوا لتوفيره بالوقت الحالي.

وطالب هاني شاكر، أشرف بن شرقي بأن لا يرحل عن الزمالك مهما كانت الاغرائات، لأنه لن يجد الشعبية والدفئ الجماهيري الذي يتمتع به الأن، كما نصح مصطفى فتحي بأن يتعلم من تكرار اخطاء الأخرين الذين رحلوا عن الزمالك، ويراجع نفسه.

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي لم يجددوا تعاقدهم الذي ينتهي بنهاية الموسم حتى الأن مع الزمالك.

أشرف صبحي يعلن عن موعد انتخابات الزمالك

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر: " انتخابات الزمالك سوف تقام يوم 11 فبراير القادم وعلي يوم واحد، وجميع إجراءات الإنتخابات سليمة وقانونية".

وأضاف صبحى أن اللجنة الأولمبية ليس من حقها ولا صفة لها بإيقاف رئيس نادى الزمالك ولا أي رئيس نادي منتخب من جمعية عمومية، ولكن تملك إيقاف لعبه.

وأكمل: “جاء لنا حكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور ونحترم القرار، وحفاظاً على نادي الزمالك قررنا عودة المجلس المنتخب”.