/670870/يوسف-الشريف-يهنئ-الأخوة-الأقباط-بمناسبة-عيد-الميلاد-المجيد

دوت الخليج

يوسف الشريف يهنئ الاقباط بعيد الميلاد

وكتب يوسف الشريف عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلاً:" كل سنة وكل اخواتنا المسيحيين طيبين وبخير وصحة وسعادة".

مسلسل كوفيد – 25

وتألق يوسف الشريف في رمضان 2021 بمسلسل “كوفيد 25”، الذي يدور حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.

والمسلسل من بطولة الفنانين أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وتأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، إنتاج سينرجي.

يوسف الشريف يغيب عن السباق الرمضاني

تراجع الفنان المصري يوسف الشريف عن خوض الماراثون الرمضاني القادم 2022 وذلك برغم نجاح مسلسله الرمضاني المنقضي والذي أتى باسم "كوفيد-25"

واتى قرار غياب يوسف الشريف عن السباق الرمضاني المقبل بسبب رغبته في التركيز فى تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وكانت أخر أفلام يوسف الشريف “بني أدم” طولة دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد، وبيومى فؤاد، صفاء الطوخى، خالد كمال، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، والفيلم فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى فيلمز وتم طرحه في موسم عيد الأضحى عام 2018.