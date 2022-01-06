محمد مصيلحي رئيساً لنادي الاتحاد السكندري بالتزكية

/670871/محمد-مصيلحي-رئيسا-لنادي-الاتحاد-السكندري-بالتزكية

أسدل الستار عن الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس وقام العديد من أعضاء سيد البلد للترشح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري الحالي الفوز بمنصب رئيس النادي لفترة جديدة وذلك قبل بداية الانتخابات بعد فوزة بالتزكية.

ولم يترشح أحد على مقعد الرئاسة أمام محمد مصيلحي ليضمن فوزة بمنصب رئيس الاتحاد السكندري لفترة جديدة.

إبراهيم حسن: من يتحدث عن إبعاد حسام حسن من تدريب المنتخب لعصبيته «ناس فاشلة»

تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري، عن منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كيروش وقيادته للفراعنة للتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “جمهور التالتة” على قناة أون سبورت 2: " من يتحدث عن عصبية حسام حسن أنها السبب في عدم توليه تدريب منتخب مصر ناس فاشلة"

وأضاف: "لم تحدث أي أزمة أو مشكلة مني أو من حسام أثناء تدريبنا لمنتخب الأردن، وصنعنا معهم إنجاز كبير وتأهلنا للملحق المؤهل لكاس العالم".

وأكمل: "منتخب مصر في مجموعة نتأهل منها وأحنا نايمين، منتخب ليبيا عندو ظروف صعبة، وأنجولا فريق لا حول له ولا قوة".

وأردف: " يوجد مسئول تحدث مع حسام حسن لتولي مسئولية تدريب المنتخب، بعدها قام بتبليغه أنه تم رفضه بسبب عصبيته والمشاكل التي تحدث".

وأختتم حديثة وقال: “من الطبيعي أن يتأهل منتخب مصر لكأس العالم، وخاصة من تلك المجموعة التي لا يوجد فيها فريق يخوف، عندما تأهلنا لكأس العالم 90 كان أمام القوى جيل في تاريخ الجزائر".

كيروش يعلن استبعاد لاعبي المصري وبيراميدز من كأس العرب

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: " من المؤسف أن لاعبي بيراميدز والمصري لن يكونوا معنا في بطولة كأس العرب، وتلك البطولة ستكون أفضل تحضير لأمم أفريقيا.

وأكمل: " هدفنا تحقيق بطولة كأس العرب، لندخل أمم أفريقيا بشكل ونفسية مرتفعة، وهذا ما يسعى إليه الجميع هنا".

وجاء قرار استبعاد كيروش للاعبي المصري وبيراميدز، بسبب لعب الفريقين لقائات دور الـ32 من كأس الكونفدرالية وهو ما سيتضارب مع مباريات كأس العرب.