/670874/تعرف-على-قائمة-المرشحين-لانتخابات-الاتحاد-السكندري

أسدل الستار على باب الترشح لانتخابات نادي الاتحاد السكندري والتي ضمن محمد مصيلحي الفوز بمنصب الرئيس لفترة جديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتكون المجلس الجديد بنادي الاتحاد السكندري من رئيس ونائب و عدد 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن.

وكان باب الترشح قد بدأ يوم الجمعة الماضي وأعلق في السابعة من مساء اليوم.

وفيما يلي قائمة المرشحين لانتخابات الاتحاد السكندري:

محمد مصيلحي "رئيس بالتزكية"

أحمد عبد الحميد محمد محمد "نائب"

شريف علي خليل الحلو "نائب"

منصب العضوية فوق السن:

إبراهيم شعبان إبراهيم أمين

أحمد السيد موسى عبد الحميد

أسامة محمد محمود إسماعيل

أسامة محمد إسماعيل مرسي

حازم محمد فتح الله الرجال

شريف محمد منصور عطية

نجلاء الزناتي يونس حجاج

محمد خميس إبراهيم عبده

محمد أحمد محمد أحمد

عز الدين حسين أحمد إبراهيم

منصب العضوية تحت السن:

محمد محمود عبد الرحيم البحيري "فوز بالتزكية"

محمود مدحت محمود القاضي "فوز بالتزكية"

حسام حسن: محمد مجدي أفشة سيتخطى نجاحات عبد الله السعيد.. ومحمد هاني يتعرض للظلم وبه رائحة إبراهيم حسن

أكد حسام حسن، المدير النفي للاتحاد السكندري، أن عدم تواجد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من منتخب مصر مفاجأة كبرى.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تفاجئت بقرار عدم تواجد محمد شريف وأفشة مع منتخب مصر خلال التجمع الأخير لمباراة ليبيا، وهو خطأ كبير جدا ولا يغتفر لأنهم الأفضل داخل مصر حاليا في مراكزهم".

وتابع" أفشة وشريف لا يحتاجوا إلى مجاملة من أي شخص، فهم الأفضل خلال الموسم الماضي في الدوري المصري وبطولة أفريقيا مع النادي الأهلي، وكان لهم دور كبير في حسم اللقب القاري الأخير والسوبر الأفريقي".

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وزاد" محمد مجدي أفشة سيتخطى نجاحات عبد الله السعيد سواء مع منتخب مصر أو الأهلي ويمتلك المقومات التي تؤهله لهذا الأمر، وعبد الله السعيد فقط حاليا يقدم بالتاريخ الذي قدمة مع منتخب مصر وهو بمثابة "حلاوة روح".

وأكمل" محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري، وتعرض للظلم خلال الفترة الأخيرة مع النادي والمنتخب، ومن الوارد أن يتعرض اللاعب لهبوط في المستوى، وهذا ليس خطراً وباعتقادي الشخصي فهو مثل إبراهيم حسن، عندماك ان لاعبا".