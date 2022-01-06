/670876/بدأنا-الطريق-وهنكمله-مع-بعض-أبرز-رسائل-الرئيس-السيسي-من كاتدرائية-العاصمة-الجديدة

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك أثناء حضوره للاحتفال بعيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة، اليوم الخميس ٦ يناير ٢٠٢٢م.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، عدد من الرسائل الهامة، نرصد أبرزها في السطور التالية:

أبرز رسائل الرئيس السيسي من كاتدرائية العاصمة الجديدة

الحاضرون بقداس عيد الميلاد يستقبلون السيسي بالزغاريد..والرئيس: الطريق بدأناه مع بعض «وهنكمل»

«احنا فى بيت من بيوت ربنا»..والجمهورية الجديدة..هى «جمهورية العلم والعمل.. القادرة وليست الغاشمة.. المُسالمة وليست المستسلمة»

الجمهورية الجديدة تتسع للجميع «نعيش فيها بسلام وآمان» و«بقول الكلام ده لكل الناس..و أوعي حد يدخل بينا»

طريقنا هو الجمهورية الجديدة و«هنبنيها مع بعض »..وأى تحدى أو صعاب هنواجهها واحنا مع بعض»

لا أحد يُدرك حجم التقدير والمحبة التى أكنها لقداسة البابا تواضروس ..الظروف والمواقف الصعب تظهر الناس

كلمة الرئيس السيسي داخل كاتدرائية العاصمة الادراية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية:"مش عايز اخد وقتكم عشان قداسة البابا تواضروس، وتحتلفوا بعيدكم، كل سنة وأنتم طيبين، وأنتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل، و عايز اقولكم انا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين بقول إن بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكلموا مع بعض مع بعض كلنا".

الرئيس السيسي يهنيء المسيحيين

ونوه الرئيس السسي:” الجمهورية الجديدة تتسع لنا جميعا، نعيش بها في سلام، وخلي بالكم، واوعو حد يدخل بينا او يفتنا لان هذا الامر لن ينتهي، وكل ما هنكمل وهننجح، وربنا يعيني ان اكون خادم شريف للبلد وليكم”.

وتابع:” البلد بلدنا كلنا ولازم تسعنا كلنا، ودايما ندعو الله ونتوسل إليه بأن يحمينا ويهدينا”.

الرئيس السيسي: بدأنا الطريق مع بعض وهنكمله مع بعض

وقال الرئيس السيسي:” انا بكلم كل المصريين، انما في مصر بدانا طريق عاهدنا فيه ربنا وعهدناكم، وبدأناه مع بعض وان شاء الله هنكمله مع بعض”.

واستتطرد:" نحن في عصر الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة وليست المستسلمة”.

واختتم:” كل عام وانتكم بخير ومصر بخير واحييكم كلكم، وربنا يزيح عننا الجائحة ويحمينا ويحميكم جميعا، وانتو ما تعرفوش حجم التقدير والمحبه الذي اكنه لقداسة البابا”.

واستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور وصوله لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.