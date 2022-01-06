عاجل.. الرئيس السيسى: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون تمييز «فيديو»

جدة - نرمين السيد - بدأ الرئيس السيسى حديثه بالقول: "كل سنة وأنتم طيبين.. إن شاء الله دايما تبقى سنة جميلة علينا كلنا". وتابع الرئيس: "عايز أقولكم بقول إن إحنا فى مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا، الطريق ده زى ما بنقول كده طريق الجمهورية الجديدة اللى تتسع للجميع بدون أى فرق أو تمييز نعيش فيها بسلام".

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