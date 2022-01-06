قداس عيد الميلاد من الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتوافد رجال الدين الإسلامى والقيادات الأمنية والتنفيذية بالبحرالأحمر لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين، وكثفت الأجهزة الأمنية بالبحرالأحمر تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة تزامنا مع احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. وكانت أعلنت مديرية أمن البحرالأحمر رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وجرى نشر الكمائن الثابتة والمتحركة بالشوارع والدفع بسيارات وقوات الانتشار السريع بكافة المحاور المرورية والميادين العامة.

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