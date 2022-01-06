قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس المنيا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وكان قد توافد آلاف المسيحيون على الكنائس بجميع مراكز ومدن محافظة المنيا التسع، وشهدت تواجد أمنى ملحوظ بمحيط جميع الكنارى لتأمينها.

من جانبه قدم اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، التهنئة للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة.

رافق محافظ المنيا فى زيارته، الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، واللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، والدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف.

أعرب المحافظ عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، داعيا الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعا.

وأكد المحافظ أن مصر ستظل دائما نسيجا مترابطا بأواصر المحبة والسلام، وأن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون يدا واحدة ضد أى محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، مشيرا الى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، داعيا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.