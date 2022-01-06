الخارجية تنعى السفير أمين مليكة

جدة - نرمين السيد - وتقدّم سامح شكرى وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازى والمواساة لعائلته ولجميع زملاء وأصدقاء الفقيد. وأضاف البيان أن السفير الراحل كان نموذجاً للتفانى والإخلاص والعمل الجاد، فضلاً عن دماثة الخُلق خلال كافة سنوات عمله الطويلة بوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج. واختتم البيان "دعواتنا بالرحمة للفقيد، وأن يسكنه الله فسيح جناته ويمنح أسرته ومُحبّيه كل الصبر والسلوان".

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